Danla Bilic'in kalçasından çıktı! Dolgu maddesi görenleri şaşkına çevirdi

Bu açıklamalarının ardından Bilic, şimdi ise dolgu temizleme ameliyatı geçirdi. Sosyal medya hesabından ameliyat sürecini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, vücudundan çıkarılan dolgu miktarını görünce kendisinin bile şaşkına döndüğünü ifade etti.