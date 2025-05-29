Danla Bilic'in kalçasından çıktı! Dolgu maddesi görenleri şaşkına çevirdi
3 yıl önce kalça dolgusu yaptıran Danla Bilic sağlık sorunları yaşamasının ardından dördüncü kez dolgu temizleme ameliyatı oldu. Bilic vücudundan çıkan dolgu maddesini takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, estetik müdahaleler sonucu yaşadığı sağlık sorunlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sıkıntıları takipçilerine anlatan Bilic, bu işlemin risklerinden haberdar edilmediğini söyleyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti. Fenomen isim, "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" sözleriyle estetik yaptırmayı düşünenleri de uyarmıştı.
Bu açıklamalarının ardından Bilic, şimdi ise dolgu temizleme ameliyatı geçirdi. Sosyal medya hesabından ameliyat sürecini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, vücudundan çıkarılan dolgu miktarını görünce kendisinin bile şaşkına döndüğünü ifade etti.
"Affınıza sığınıyorum" diyerek yaptığı açıklamada, çıkarılan dolgu kütlesini gösterdiği görseller takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.