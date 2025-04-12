Danla Bilic’i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklandı
Danla Bilic’i darp eden ve hakkında verilen uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklandı. Savcılık, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çetin’in alabileceği ceza dikkate alındığında kaçma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti.
Ekol TV’nin haberine göre, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e uyguladığı şiddetle gündeme gelen eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.
Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden ve son olarak Bilic’e spor kulübünde tokat atan Çetin’in, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildiği bildirildi.
Savcılık, kadına karşı basit yaralama suçuna ilişkin kuvvetli deliller bulunduğuna dikkat çekti.
“KUVVETLİ DELLİLER VAR”
Savcılık, Berk Çetin yürütülen soruşturma kapsamında üzerine atılı kadına karşı basit yaralama eylemini gerçekleştirdiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğuna dikkat çekti.