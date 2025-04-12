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Danla Bilic’i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklandı

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Danla Bilic’i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklandı

Danla Bilic’i darp eden ve hakkında verilen uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklandı. Savcılık, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çetin’in alabileceği ceza dikkate alındığında kaçma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti.

Danla Bilic’i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklandı

Ekol TV’nin haberine göre, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e uyguladığı şiddetle gündeme gelen eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.

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Danla Bilic’i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklandı

Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden ve son olarak Bilic’e spor kulübünde tokat atan Çetin’in, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildiği bildirildi. 

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Danla Bilic’i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklandı

Savcılık, kadına karşı basit yaralama suçuna ilişkin kuvvetli deliller bulunduğuna dikkat çekti.

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Danla Bilic’i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklandı

“KUVVETLİ DELLİLER VAR”
Savcılık, Berk Çetin yürütülen soruşturma kapsamında üzerine atılı kadına karşı basit yaralama eylemini gerçekleştirdiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğuna dikkat çekti.

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