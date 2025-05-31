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Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamıyor

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamıyor

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları sürüyor.

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Fatih Mahallesi'ndeki evinden 19 Mayıs sabahı ayrılan Hüseyin Karakuş'tan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgedeki kamera görüntüleri incelendiğinde, evinden çıkıp ormanlık alana yürüdüğü tespit edilen Karakuş'un, buradan sosyal medya paylaşımı yaptığı da belirlendi.

Karakuş için ormanda ve yakınındaki Elmalı Barajı'nda arama çalışması yapılıyor. AFAD koordinesindeki çalışmalara, UMKE ve itfaiye ekipleri ile çeşitli STK ve ilçe belediyesi ekipleri destek veriyor.

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