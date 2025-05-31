BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  DÜNYA

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'in Gazze planına tepki

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'in Gazze planına tepki

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen yok ederek orada Nazi toplama kampı yapmaya çalıştığını belirtti.

Abone ol

Lübnan'daki eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, yaklaşık 20 aydır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde ateşkes haberlerine dair X hesabından açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes veya esir takası hayalleri kurmaya artık son verilmesi gerektiğini savunan Canbolat, şunları kaydetti:

"İsrail'in planı, Gazze'yi tamamen yok ederek bölgenin güneyinde tıpkı Nazi toplama kampları gibi büyük toplama kampı yapmaktır. Gazze'deki insanlar, soykırım ve tehcir yolunda sayılardan ibarettir."

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 117 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 13 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 381’e, yaralıların sayısı da 124 bin 54’e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Danla Biliç'in dayısına telefon: Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız
Danla Biliç'in dayısına telefon: Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız
Bu ilde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor
Bu ilde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor
Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuktan acı haber
Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuktan acı haber
Elon Musk ile ilgili olay olacak iddia! Trump'ın başkanlık kampanyasında...
Elon Musk ile ilgili olay olacak iddia! Trump'ın başkanlık kampanyasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Anadolu Efes'te Ercan Osmani kararı
Anadolu Efes'te Ercan Osmani kararı
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
CHP Kurultayı iddianamesi hazırlandı: Kemal Kılıçdaroğlu "Mağdur", Ekrem İmamoğlu "Şüpheli"
CHP Kurultayı iddianamesi hazırlandı: Kemal Kılıçdaroğlu "Mağdur", Ekrem İmamoğlu "Şüpheli"
Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama
Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme
Yapay zeka ile takip! Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
Yapay zeka ile takip! Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı gündem oldu
Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı gündem oldu