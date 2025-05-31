Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Utanç verici yıllar yaşadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin politikalarını eleştirerek "CHP reddi miras yaparak tarihi 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştireceğiz"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, İstiklal ve İstikbal ruhu ile süsleyeceğiz.

"Teknofest geçliği gümbür gümbür geliyor"

Medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor, siz temsil ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Burada bir kez daha görüyorum ki; TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Genç mühendislerimiz savunma sanayiinde destan yazıyor.

"CHP reddi miras yaparak tarihi 100 yılla sınırlandırdı"

Şunu da ifade etmek isterim sadece yasaklarla mücadele etmedik, siyasi hayatımız boyunca ön yargılarla ve ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.

CHP reddi miras yaparak tarihi 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler.

Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor.

İslamsız Türk dediğimiz için şahsımızı hedef aldılar. Bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarihe baksalar şu hakikatleri net biçimde görecekler. Asırlar boyunca adalet dendiğinde akla biz geldik. Vicdan ve merhameti yeryüzüne Allah'ın izniyle biz yaydık.

"Son nefeslerini onursuz şekilde verdiler"

"Fatih’in çocukları.. Siz güneşin batmasından korkar mısınız? O bir vehimdir ve muvakkattir. Yarın sabah güneş mutlaka doğacaktır. O halde güneşi batırdık, batıracağız diyenlerden de korkmayın" Biz bu ülkede yolcu değil, hancıyız. Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz. Bize gazetelerden ömür biçenler oldu. Bize had bildirmeye çalışanlar çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok, neredeler? Arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce km ötede son nefeslerini onursuz şekilde verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vakıf olana kadar yine burada olacağız. Gençler, hilalin gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz. Her karışında bir yiğit yatan bu ülke bizim vatanımız.

"Kimlik siyaseti fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır"

Kimlik siyaseti, köken siyaseti, fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Önümüzdeki dönem de önce Terörsüz Türkiye'ye ardından da Terörsüz bölgeye vasıl olacağız.