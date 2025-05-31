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HABER /  POLİTİKA

Cem Küçük'ten 'CHP kurultayı' iddiası

Cem Küçük'ten 'CHP kurultayı' iddiası

Türkiye gazetesi Cem Küçük, CHP kurultayında mahkemenin "mutlak geçersizlik" kararı verme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.

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CHP kurultayıyıla ilgili 'şaibe' tartışmaları sürerken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, mahkeme kararının verilmek üzere olduğunu ve 'mutlak geçersizlik' kararı çıkacağını savundu. 

Küçük, "Mahkeme artık bir karara geldi ve artık burada mutlak geçersizlik (mutlak butlan) kararı verecek gibi görünüyor. İddialar bence doğru... 2023'ün sonlarında Twitter'da 4-5 kişi 'bana tatil verdiler, para verdiler' dedi. İddianamede olacaktır ama iddianame bu arada çıkmadı hâlâ... Tablet, telefon alan var o dönemde, binli rakamlar değil ama 30-40 kişi üzerinden bir para dönmüş" dedi. 

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