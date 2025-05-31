Fenerbahçe- TÜMOSAN Konyaspor maçında ilk yarı!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.



4. dakikada TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Kaleci Deniz'in uzun pasında Umut Nayir'in kafayla aşırdığı meşin yuvarlağı Ndao bekletmeden Melih Bostan'la buluşturdu. Bu futbolcu, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına doğru katederek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada Fred'in ara pasında topla buluşan En-Nesyri, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu kontrol etti.

36. dakikada Kostic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek, uzaktan sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

TÜMOSAN Konyaspor, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.