BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki yeni hava trafik kontrol kulesini inceledi

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki yeni hava trafik kontrol kulesini inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini artırmak için başlatılan 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Abone ol

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesindeki çalışmaları yerinde incelediğini aktardı.

Havalimanında artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek için iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarına 2023'te başladıklarını anımsatan Uraloğlu, birinci etap kapsamında 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini kaydetti.

Uraloğlu, "Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi ve Ankara'nın dünya başkentlerine yakışır tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız." bilgisini paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük'ten 'CHP kurultayı' iddiası
Cem Küçük'ten 'CHP kurultayı' iddiası
Barcelona Belediyesi'nin İsrail kararı Hamas'ı memnun etti
Barcelona Belediyesi'nin İsrail kararı Hamas'ı memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Utanç verici yıllar yaşadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Utanç verici yıllar yaşadık
Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa çıktı
Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa çıktı
Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamıyor
Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamıyor
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'in Gazze planına tepki
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'in Gazze planına tepki
Bakan Murat Kurum: Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan bu CHP yönetimine yine haddini bildirecektir
Bakan Murat Kurum: Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan bu CHP yönetimine yine haddini bildirecektir
Danla Biliç'in dayısına telefon: Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız
Danla Biliç'in dayısına telefon: Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız
Bu ilde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor
Bu ilde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor
Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuktan acı haber
Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuktan acı haber
Elon Musk ile ilgili olay olacak iddia! Trump'ın başkanlık kampanyasında...
Elon Musk ile ilgili olay olacak iddia! Trump'ın başkanlık kampanyasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü