BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  GÜNCEL

Ankara Adliyesi'nde savcının şifresiyle dosyaları kapatan zabıt katibi tutuklandı

Ankara Adliyesi'nde savcının şifresiyle dosyaları kapatan zabıt katibi tutuklandı

Ankara Adliyesinde, savcıların şifresiyle UYAP'a girip dosyalar üzerinde oynayan zabıt katibi yakalanarak tutuklandı

Abone ol

Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin, yanında çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ndeki (UYAP) hesabına girerek, hakkında soruşturma olan bazı şüpheliler hakkında usulsüz şekilde "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi A.Y'nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği ve "dosya takibi" yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Zabıt katibinin Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdı, noter işlemlerini incelemeye aldı.

Şüpheli A.Y'nin görevli olduğu dönemde "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilen soruşturma dosyalarını tekrar değerlendiren başsavcılık, henüz karar verilmeyen dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırdı.

İncelemeler sonucunda A.Y'nin, savcıların UYAP'taki hesabına girerek, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.

USULSÜZ KARARLARIN TAMAMI KALDIRILDI

Zabıt katibinin usulsüz verdiği kararların tamamını kaldıran başsavcılık, bu kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, soruşturma aşamasında da yurt dışında olduğu anlaşılan bazıları hakkındaki yakalama kararının devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanan şüpheli A.Y'nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgi ve rızası dışında şifrelerini kullanarak yaptığını, kararları da kendisinin onayladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak için de sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini kabul ettiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum: Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan CHP yönetimine yine haddini bildirecektir
Bakan Kurum: Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan CHP yönetimine yine haddini bildirecektir
Çocuklarının gözü önünde darbedilen baba konuştu: Çocuklarımın psikolojisi çok bozuk
Çocuklarının gözü önünde darbedilen baba konuştu: Çocuklarımın psikolojisi çok bozuk
Sağlık Bakanlığından Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığından Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne ilişkin açıklama
Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Çöp kamyonu devrildi! Sürücü hayatını kaybetti, bir işçi yaralı
Çöp kamyonu devrildi! Sürücü hayatını kaybetti, bir işçi yaralı
Marmaray'da çocuklarının yanında saldırmıştı! Tutuklandı ifadesinde bakın ne dedi
Marmaray'da çocuklarının yanında saldırmıştı! Tutuklandı ifadesinde bakın ne dedi
Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarından 'Ali Koç' istifa yürüyüşü
Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarından 'Ali Koç' istifa yürüyüşü
Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki yeni hava trafik kontrol kulesini inceledi
Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki yeni hava trafik kontrol kulesini inceledi
Cem Küçük'ten 'CHP kurultayı' iddiası
Cem Küçük'ten 'CHP kurultayı' iddiası
Barcelona Belediyesi'nin İsrail kararı Hamas'ı memnun etti
Barcelona Belediyesi'nin İsrail kararı Hamas'ı memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Utanç verici yıllar yaşadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Utanç verici yıllar yaşadık
Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa çıktı
Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa çıktı