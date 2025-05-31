Fenerbahçe tribünlerinde İsmail Kartal krizi!

Konyaspor maçına giden Fenerbahçe taraftarları, İsmail Kartal pankartı açtı. Açılan pankarta stat görevlileri müdahale etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ev Az sayıda taraftarın geldiği mücadeleye taraftarların tepkileri damga vurdu.

Ali Koç ve yönetimini istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı.

İSMAİL KARTAL PANKARTI AÇILDI

Sarı-lacivertli taraftarların eski teknik direktörleri İsmail Kartal için açtıkları pankart ise maça damga vurdu. İsmail Kartal pankartı stat görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından kaldırıldı.