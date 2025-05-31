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Fenerbahçe tribünlerinde İsmail Kartal krizi!

Fenerbahçe tribünlerinde İsmail Kartal krizi!

Konyaspor maçına giden Fenerbahçe taraftarları, İsmail Kartal pankartı açtı. Açılan pankarta stat görevlileri müdahale etti.

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ev Az sayıda taraftarın geldiği mücadeleye taraftarların tepkileri damga vurdu.

Ali Koç ve yönetimini istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı.

İSMAİL KARTAL PANKARTI AÇILDI

Sarı-lacivertli taraftarların eski teknik direktörleri İsmail Kartal için açtıkları pankart ise maça damga vurdu.  İsmail Kartal pankartı stat görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından kaldırıldı.

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