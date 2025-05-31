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Zelensky: Rusların İstanbul'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok

Zelensky: Rusların İstanbul'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın İstanbul'da düzenlenmesi beklenen yeni tur barış müzakerelerinde hangi konuları gündeme getireceklerine dair bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, halka hitaben paylaştığı konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşı sonlandırmak için müttefik ülkelerle iletişim kurarak yeni diplomatik adımları atmaya hazırlandıklarını ifade eden Zelensky, şunları kaydetti:

Şimdilik, Rusların İstanbul'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim (bilgimiz) yok, Türkiye'nin yok, ABD'nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor.

"HERKES, RUSYA'NIN SAVAŞI BİTİRMESİNİ İSTİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Zelensky, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya'nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik.

CEPHEDEKİ SON DURUM

Zelensky, konuşmasında Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den cephedeki son durum hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Rusya'nın ülkesine yönelik saldırıları artırarak sürdürdüğünü ifade eden Zelensky, "En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk'ta var" diye konuştu.

Zelensky ayrıca Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki askeri harekatın devam ettiğini kaydetti.

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