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Miss World 2025'in kazananı belli oldu! İdil Bilgen kaçıncı oldu?

Miss World 2025'in kazananı belli oldu! İdil Bilgen kaçıncı oldu?

Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss World 2025'te Tayland temsilcisi Opal Suchata Chuangsri, dünya güzeli unvanını kazandı. Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen ise ilk sıralarda yer alamadı.

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Miss World 2025 kazananı kim oldu sorusu merak edildi. Miss World 2025 finali, 31 Mayıs'ta Hindistan'ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen prestijli güzellik yarışmasında, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri tacı takarak dünya güzeli unvanını kazandı.

İDİL BİLGEN KAÇINCI OLDU?

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen, tüm dikkatleri üzerine çekse de dereceye giremedi. Miss World 2025 sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda elde etti.

DÜNYA GÜZELİ OPAL SUCHATA CHUANGSRİ KİMDİR?

20 Eylül 2003 doğumlu olan Opal, Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Tayca, İngilizce ve Çince olmak üzere üç dili akıcı şekilde konuşabiliyor.

Miss World 2025'in kazananı belli oldu! İdil Bilgen kaçıncı oldu? - Resim: 0

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