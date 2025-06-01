BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti

Fenerbahçe Beko kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı için Ankara'ya gelen Fenerbahçe Beko kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Abone ol

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom ile karşılaştı. Maç öncesinde Fenerbahçe Beko adına Fenerbahçe Kulübü Yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir ziyaretinde, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Rıfat Perahya ve Ali Alper Alpoğlu ile Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla teknik ekibi, Ankara Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Volkan Akan, Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, Birleşik Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Serhat Öztürk, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ile dernek yöneticileri yer aldı.

Sertaç Komsuoğlu, saygı duruşunun ardından Anıtkabir defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Ziyaretin sonunda heyet, Anıtkabir merdivenlerinde THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fernando Muslera'dan Galatasaray'a sürpriz imza
Fernando Muslera'dan Galatasaray'a sürpriz imza
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası hayatını kaybetti
Trabzon'da 6 gün önce dereye düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Trabzon'da 6 gün önce dereye düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
80 yıl sonra Drau: Unutulmayan dram, sessiz çığlık
80 yıl sonra Drau: Unutulmayan dram, sessiz çığlık
Zelensky: Rusların İstanbul'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok
Zelensky: Rusların İstanbul'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak etkili olacak
Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak etkili olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Inter'i 5-0 mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Inter'i 5-0 mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Enerji Bakanı duyurdu: Gabar'daki petrol üretiminden her yıl 2 milyar dolar para geliyor
Enerji Bakanı duyurdu: Gabar'daki petrol üretiminden her yıl 2 milyar dolar para geliyor
Hamas'tan ABD'nin ateşkes teklifine yanıt
Hamas'tan ABD'nin ateşkes teklifine yanıt
"CHP’nin mitingine sahte saldırı ihbarları yapıldı" iddiası yalanlandı
"CHP’nin mitingine sahte saldırı ihbarları yapıldı" iddiası yalanlandı