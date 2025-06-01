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Erdoğan imzaladı! Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu

Erdoğan imzaladı! Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hizmet verecek.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yıl da devletin işletmesi altında olan köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak kullanılacak.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü asat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Toplu ulaşım da ücretsiz

Bunun yanında 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak çalışacak.

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