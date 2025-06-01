BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan Hava Kuvvetleri'ne kutlama mesajı

Erdoğan'dan Hava Kuvvetleri'ne kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na kutlama mesajı gönderdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'na gönderdiği mesajda, kahraman Türk ordusunun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletin göklerdeki onur ve gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularıyla kutladığını belirtti.

Erdoğan, asrı aşan tecrübesi, üstün sürat ve tahrip gücü ile dünyanın en iyi hava gücü konumundaki Türk Hava Kuvvetleri'nin ülkenin bekası, vatandaşların huzuru için görevini her zaman eksiksiz icra ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk bayrağının adeta göklerdeki sarsılmaz, yıkılmaz gönderi olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, teknolojisine yapılan yatırımlar, insan kaynaklarının kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler ve milletimizin kendilerine duyduğu güvenle ülkemizin itibarını her zaman yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır. Türk Hava Kuvvetlerimiz bölgemizde ve dünyada üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra ederek tarih yazarken, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaktadır. Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Ekran bağımlılığı çocuklarda konuşma gecikmesine neden oluyor
Ekran bağımlılığı çocuklarda konuşma gecikmesine neden oluyor
Bagajdan çıkan şaşırttı! İkonik eser çarşafa sarılı halde ele geçirildi: 3 gözaltı
Bagajdan çıkan şaşırttı! İkonik eser çarşafa sarılı halde ele geçirildi: 3 gözaltı
AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem!
AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem!
Rusya'da büyük facia! Otoyol köprüsü yolcu treninin üzerine çöktü
Rusya'da büyük facia! Otoyol köprüsü yolcu treninin üzerine çöktü
Adana'da gölde kaybolan Emirhan'ın cansız bedenine ulaşıldı
Adana'da gölde kaybolan Emirhan'ın cansız bedenine ulaşıldı
10. Yargı Paketi komisyondan geçti! İşte dikkat çeken başlıklar:
10. Yargı Paketi komisyondan geçti! İşte dikkat çeken başlıklar:
İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Yardım almaya çalışan insanlara saldırı
İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Yardım almaya çalışan insanlara saldırı
Bayramı evde mi geçirecekler? Faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu
Bayramı evde mi geçirecekler? Faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu
Erdoğan imzaladı! Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu
Erdoğan imzaladı! Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu
Miss World 2025'in kazananı belli oldu! İdil Bilgen kaçıncı oldu?
Miss World 2025'in kazananı belli oldu! İdil Bilgen kaçıncı oldu?
Witkoff: Hamas'ın cevabı hiçbir şekilde kabul edilemez
Witkoff: Hamas'ın cevabı hiçbir şekilde kabul edilemez
Erdoğan talimatı verdi! Bu konuda çok hızlı hareket edelim
Erdoğan talimatı verdi! Bu konuda çok hızlı hareket edelim