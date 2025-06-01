10. Yargı Paketi komisyondan geçti! İşte dikkat çeken başlıklar:

10. Yargı Paketi kapsamındaki infaz düzenlemesi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenleme, Meclis Genel Kurulu’na sunulacak.

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Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen ve infaz sisteminde önemli değişiklikler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif, 30 maddeden oluşuyor ve yaklaşık 19 bin 800 mahkumu kapsıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak

Teklifin tümü üzerinde Adalet Komisyonu’nda yapılan görüşmelerin ardından maddeler tek tek ele alındı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin komisyondaki süreci sona erdi. İnfaz düzenlemesini de içeren yasa teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te yaptığı basın toplantısında, düzenlemenin 19 bin 800 kişiyi ilgilendirdiğini açıkladı. Güler, “Bu kanun teklifimiz bir başlangıç. Ceza adaletine ilişkin reformlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

İşte dikkat çeken başlıklar:

Yeni infaz paketiyle birlikte denetimli serbestlikten konutta infaza, mükerrer suçlardan yaşlı ve hasta hükümlülere kadar birçok alanda değişikliğe gidiliyor. İşte dikkat çeken başlıklar:

*Denetimli Serbestlik Şartı: Hükümlüler, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmek için cezasının en az onda birini cezaevinde geçirmiş olacak.

*Kısa Süreli Hapislerde Cezaevi Zorunluluğu: 2 yılın altındaki hapis cezalarında dahi en az 5 gün cezaevinde kalmak zorunlu hale gelecek.

*Mükerrer Suçlarda Şartlı Salıverme: Teklifle birlikte tekrar suç işleyenler için şartlı salıverme uygulaması getiriliyor. Bu kişiler, iyi hal göstermeleri durumunda cezalarının dörtte üçünü cezaevinde geçirerek tahliye olabilecek.

*Konutta İnfaz Genişliyor: Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü hükümlüler için konutta infaz süresi 3 yıla çıkarılıyor. Ayrıca 70 yaş üstü hükümlüler cezalarının 4 yılını, 75 yaş üstü 5 yılını, 80 yaş üstü ise 6 yılını evde geçirebilecek.

*Hastalık ve Engellilik Durumu: Cezaevinde yaşamını tek başına sürdüremeyecek durumda olan hastalar ve engelliler, Adli Tıp Kurumu’nun kararıyla cezasını konutta geçirebilecek. Bu uygulama, terör suçları da dahil olmak üzere geçerli olacak; ancak darbe teşebbüsüne ağırlaştırılmış müebbet alan mahkumlar kapsam dışında tutulacak.

YENİ SUÇ TANIMLARI VE CEZALARDA ARTIŞ

*Kanun teklifi, ceza sistemindeki bazı suç tanımlarında da değişiklik öngörüyor. Özellikle kamu düzenine karşı işlenen bazı fiiller için ceza artırımı dikkat çekiyor:

*Meskun Mahale Ateş Açma: Yerleşim yerlerine rastgele ateş açanlara verilecek ceza 5 yıla kadar çıkarıldı. Kuru sıkı tabancayla ateş açmak da bu kapsamda suç sayılacak.

*Trafikte Yol Kesme: Trafikte yol kesme eylemi müstakil bir suç olarak tanımlandı ve bu suça ilişkin cezanın üst sınırı 3 yıl olarak belirlendi.