Naci Görür yine korkuttu! İstanbul'daki o fay eninde sonunda kırılmaz zorunda

Marmara Denizi için Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir 'sismik boşluk' hatırlatması geldi. İstanbul'u bekleyen bir deprem tehlikesi olduğunu söyleyen Naci Görür, denizin ortasındaki kırılmayan fayın kırılacağını belirtti. "Kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum" diyen Görür, Marmara'da deprem olma olasılığının güncel rakamla yüzde 47 olduğunu ifade etti.

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İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de de yoğun şekilde hissedilmişti. Depremin devamında günlerce ve yüzlerce büyüklü küçüklü artçı sarsıntı kaydedildi.

6,2'lik İstanbul depreminin ardından akıllarda aynı soru oluştu: Beklenen büyük deprem bu muydu? Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre; bu depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem meydana geldiğinde, bu fayın batı kısmı bir sonraki deprem için hedef haline gelir. 1999 depremlerinden sonra Marmara'nın altındaki kabuk enerjiyle yüklendi. Marmara Denizi’ndeki fay, 1766’dan beri deprem üretmiyor. Ortalama 250 yılda bir bu fay yeniden kırılıyor. 1766’ya 250 yıl ekleyince zaten bugünkü yıllara denk geliyor" diye konuştu.

Eninde sonunda kırılmak zorunda

Marmara Denizi’nin ortasındaki fayın kırılmadığını belirterek bunun sismik boşluk olduğunu hatırlatan Görür, böyle bir boşluğun kendini koruyamayacağını ifade etti. Naci Görür, kırılmayan fayın eninde sonunda kırılmak zorunda olduğunun altını çizerek bu nedenle Marmara ve İstanbul'u deprem tehlikesinin beklediğini dile getirdi.

"Bugünkü rakamla yüzde 47"

Naci Görür, "O kırılma zamanı yakın mı?" sorusuna karşılık yaptığı çalışmalardan bahsetti. 8 uluslararası, iki de ulusal gemiyle araştırmalar yaptıklarını ve dünyanın farklı yerlerinden bilim insanlarıyla en donanımlı gemilerle çalıştıklarını söyleyen Görür, "Ben size kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum. O araştırmalar da diyor ki; Marmara'da 1999’dan itibaren 30 yıl içinde her an olmak kaydıyla bir deprem olma olasılığı, bugünkü rakamla yüzde 47" dedi.

7’nin üzerinde bir deprem

Şu anda Marmara’da, bilhassa Kumburgaz segmentinde fayın kırılmaya hazır durumda olduğunu vurgulayan Görür, bu segmentin kırıldığında 7’nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.