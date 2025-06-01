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Bakan Yerlikaya duyurdu! 26 bin 131 sürücüye egzoz cezası kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-29 Mayıs arasında trafik ekiplerince "abarth egzoz" kullanımıyla ilgili 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 22-29 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 aracın denetlendiğini, 567 bin 397 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. maddesinin 3. fıkrasına göre, çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişikliklerin yasak olduğunu bildiren Yerlikaya, "1 Ocak-29 Mayıs arasında trafik ekiplerimizce "abarth egzoz" kullanımıyla ilgili 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldı. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım." ifadelerini kullandı.

567 bin 397 sürücüye işlem yapıldı

Diğer yandan, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 22-29 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 156 bin 242, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 392, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 567 bin 397 sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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