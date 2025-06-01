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PSG şampiyon oldu, Fransa karıştı! Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 559 kişi gözaltına alındı

PSG şampiyon oldu, Fransa karıştı! Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 559 kişi gözaltına alındı

Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmasının ardından Fransa'da çıkan olaylarda bıçaklanan 17 yaşındaki genç ile aracın çarptığı 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 559 kişi gözaltına alındı.

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PSG, İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.

PSG'nin galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.

Paris sokaklarında, Parc des Princes Stadı'nın etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutladı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde Parc des Princes Stadı'nın etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunması dikkati çekti.

Öte yandan stadın etrafındaki bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verildi, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

PSG şampiyon oldu, Fransa karıştı! Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 559 kişi gözaltına alındı - Resim: 0

Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için güvenlik şeridini aşarak yola atladı.

PSG'nin zaferini kutlamak üzere Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

İçişleri Bakanlığı, PSG'nin zaferi sonrası çıkan olaylarda çoğunluğu başkent Paris’te olmak üzere 559 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 254’ü tutuklandı.

BFMTV’nin polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre 7 itfaiye görevlisi, 22 polis ve 200’e yakın sivil de kutlamalarla bağlantılı olaylarda yaralandı.

PSG şampiyon oldu, Fransa karıştı! Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 559 kişi gözaltına alındı - Resim: 1

Şampiyonluk kutlamalarıyla bağlantılı olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi

Landes vilayetine bağlı Dax'taki kutlamalar sırasında bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, polisin katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.

Paris’in 15. bölgesinde ise kutlamalar sırasında skuter kullanan kadına araç çarptı. Kazada 20 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

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