İzmir'de grev dördüncü gününde! Cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu

İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor. Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu. Kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.