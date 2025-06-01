İzmir'de grev dördüncü gününde! Cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev dördüncü gününe girdi. Grev nedeniyle İzmir'de ulaşım sorunu yaşanırken, kentin cadde ve sokaklarında oluşan çöp yığınları kötü kokuya neden oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, dördüncü gününde devam ediyor.
İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.
İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor. Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu. Kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.
Kentte belediye otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmeti de aksıyor. Az sayıda yapılan seferler duraklarda bekleme süresini artırdı.