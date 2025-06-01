BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  GÜNCEL

407 yerde seçim sandığı kuruldu: Oy verme işlemi 17.00'de bitecek

407 yerde seçim sandığı kuruldu: Oy verme işlemi 17.00'de bitecek

Çeşitli nedenlerle boşalan mahalle ve köy muhtarlarının yeniden belirlenmesi için bugün 407 noktada seçim sandığı kuruldu. Sandıklarda oy verme işlemleri sürüyor.

Abone ol

Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için de iki yerleşim biriminde bugün sandık başına gidildi.

Bazı illerdeki 405 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin de belirlenmesi adına sandık kuruldu.

Bartın'ın Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ile Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde ise halk oylaması için seçmenler sandık başına gitti. Seçimlerde, oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Victor Osimhen yaptığı olay paylaşımı anında sildi
Victor Osimhen yaptığı olay paylaşımı anında sildi
Bakan Murat Kurum'dan gençlere konut müjdesi
Bakan Murat Kurum'dan gençlere konut müjdesi
MİT ile ISI'dan ortak operasyon! Özgür Altun yakalandı
MİT ile ISI'dan ortak operasyon! Özgür Altun yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 26 bin 131 sürücüye egzoz cezası kesildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 26 bin 131 sürücüye egzoz cezası kesildi
Naci Görür yine korkuttu! İstanbul'daki o fay eninde sonunda kırılmak zorunda
Naci Görür yine korkuttu! İstanbul'daki o fay eninde sonunda kırılmak zorunda
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı
Erdoğan'dan Hava Kuvvetleri'ne kutlama mesajı
Erdoğan'dan Hava Kuvvetleri'ne kutlama mesajı
Ekran bağımlılığı çocuklarda konuşma gecikmesine neden oluyor
Ekran bağımlılığı çocuklarda konuşma gecikmesine neden oluyor
Bagajdan çıkan şaşırttı! İkonik eser çarşafa sarılı halde ele geçirildi: 3 gözaltı
Bagajdan çıkan şaşırttı! İkonik eser çarşafa sarılı halde ele geçirildi: 3 gözaltı
AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem!
AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem!
Rusya'da büyük facia! Otoyol köprüsü yolcu treninin üzerine çöktü
Rusya'da büyük facia! Otoyol köprüsü yolcu treninin üzerine çöktü
Adana'da gölde kaybolan Emirhan'ın cansız bedenine ulaşıldı
Adana'da gölde kaybolan Emirhan'ın cansız bedenine ulaşıldı