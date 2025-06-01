407 yerde seçim sandığı kuruldu: Oy verme işlemi 17.00'de bitecek

Çeşitli nedenlerle boşalan mahalle ve köy muhtarlarının yeniden belirlenmesi için bugün 407 noktada seçim sandığı kuruldu. Sandıklarda oy verme işlemleri sürüyor.

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Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için de iki yerleşim biriminde bugün sandık başına gidildi.

Bazı illerdeki 405 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin de belirlenmesi adına sandık kuruldu.

Bartın'ın Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ile Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde ise halk oylaması için seçmenler sandık başına gitti. Seçimlerde, oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.