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Muğla'da asistan doktor ölü bulundu: Ölüm sebebi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da asistan doktor ölü bulundu: Ölüm sebebi belli oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan asistan doktor Anıl Canbaş evinde ölü bulundu.

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde asistanlık yapan Anıl Canbaş'tan (26) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine Canbaş'ın yaşadığı Kötekli Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kapıyı açarak içeri giren ekipler, genç doktoru hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Canbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Canbaş'ın cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

Yapılan otopsi sonucunda Canbaş’ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

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