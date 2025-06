Konya'da Hüseyin Yayman'dan "Kültür ve sanatın anayasasını yapacağız" mesajı

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, saha çalışmaları kapsamında ilk durak olarak Konya'da bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirdi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, saha çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk durak Konya oldu. K Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, ekim veya kasım ayında büyük bir Kültür Sanat Şûrası düzenleyeceklerini belirterek "Kültür ve sanatın anayasasını yapacağız" mesajı verdi. "Muhafazakarların, sağcıların kültürü, sanatı mı olur?" diye hadsizce açıklamaları görüyoruz" diyen Yayman, "Olimpos Dağı'nın çocuklarının bu ülkenin örfünün, dininin, milli değerlerini ve kültürünü anlamasını asla beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın öncülüğünde gerçekleştirilen programa başkan yardımcıları da katıldı.

Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen istişare toplantısında konuşan Yayman, ekim veya kasım ayında büyük bir Kültür Sanat Şûrası düzenleyeceklerini açıkladı.

Şu ifadeleri kullandı:

Başlattığımız bu yolculukla tüm şehirleri dolaşacağız. Buradan aldığımız ilhamla Türkiye'nin kültür sanat strateji belgesini üreteceğiz.

Bir anlamda milletimizden aldığımız güç ve destek ile Kültür ve Sanatın anayasasını yapacağız. Biz sanatı ve kültürü milletimizi bir arada tutan bir bağ olarak görüyoruz.

Hepimizin fikirleri, düşünceleri, partileri farklı olsa da Neşet Ertaş'ı, Aşık Veysel'i, Aşık Mahzuni'yi, Sezen Aksu'yu, Barış Manço'yu beğenerek dinleriz. İşte bu sanatın birleştirici gücüdür.

KÜLTÜR VE SANAT SİYASETİN ÜSTÜNDEDİR

Toplantıda kültür ve sanatın toplumları ileriye taşıyan temel dinamikler olduğunu vurgulayan Yayman, "Biz bu buluşmayı sadece şehir veya STK toplantısı olarak görmüyoruz. Meşvereti, istişareyi, estetiği, sinemayı, müziği, hattı ve tezhibi konuşmak için buradayız. Türkiye'deki refah düzeyinin artmasına paralel olarak kültür ve sanata olan ilginin arttığını görüyoruz. Kültür ve sanat siyasetin üstündedir." dedi.

"ANADOLUYU DİNLEYECEĞİZ"

Başkanlık, istişareyi temel alan bir anlayışla Konya'daydı. Şehrin tüm bileşenlerini kültür ve sanat masasında bir araya getireceğiz. Herkesi dinleyeceğiz.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın organize ettiği programda; Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı, Mevlâna Müzesi ve Selimiye Camii gibi şehrin kültürel ve yönetsel kurumları ziyaret edildi.

Öğleden sonraki bölümde düzenlenen istişare toplantısına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Meryem GÖKA, Selman ÖZBOYACI, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, merkez ilçe belediye başkanları, üniversite öğrencileri ve kültür-sanat temsilcileri katıldı. Katılımcılar, yerel kültür politikaları, sanat üretimi ve estetik üzerine görüş ve önerilerini paylaştı.

"KONYA'YI KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ YAPACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman "Asrın depreminde Hatay'ın yanında duran Konya Büyükşehir Belediye'mizi ziyaret ettik. Tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olmuş, hoşgörüsü ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan Konya'nın kültür ve sanat hayatını daha da geliştirmek için verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Konya'nın manevi atmosferi, sanatla iç içe geçmiş yaşamı ve köklü tarihi bizlere ilham veriyor. Bu güzel şehirde kültür ve sanatın güçlenmesi adına yapılacak her çalışmanın büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz. Konya Kültürel Diplomasi forumu yapmak için çalışmaları başlatıyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve ilgiyle ağırlamaları için değerli teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte, Konya'yı kültür ve sanatın merkezi yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" diye konuştu.

EKİM AYINDA KÜLTÜR SANAT ŞURASI YAPACAĞIZ

Yayman, kültür ve sanat olmadan bir toplumun ileri gitmesi mümkün olmadığını, dijitalleşen kültür endüstrisi ve gençlerin yeni eğilimlerinin çok iyi okunması gerektiğini vurguladı.

"SEN YOLA ÇIK, YOL SANA GÖRÜNÜR"

Başkanlığın programı kapsamında şehirleri ziyaret edeceklerine değinen Yayman, "Konya'dan başladığımız yolculukta bütün şehirlerimizi dolaşarak buradan aldığımız ilhamla, fikirlerle ekim ayında Kültür Sanat Şurası yapacağız. Bu noktada milletimizin taleplerini Cumhurbaşkanımıza ifade edeceğiz. Biz arkeolojiden sanata, mimariden şehirciliğe ve sinemadan estetiğe her konuda her türlü fikre açık olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu fikir alışverişinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz arkeolojiden sanata, mimariden şehirciliğe ve sinemadan estetiğe her konuda her türlü fikre açık olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu fikir alışverişinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"OLİMPOS DAĞININ ÇOCUKLARI ANADOLU İRFANINI ANLAYAMAZ"

Yayman, "Muhafazakarların/ sağcıların kültürü, sanatı mı olur'? diye hadsizce açıklamaları görüyoruz." ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:

"Olimpos Dağı'nın çocuklarının bu ülkenin örfünün, dininin, milli değerlerini ve kültürünü anlamasını asla beklemiyoruz. Onların hayran oldukları kültür belli. Birtakım afilli sözlerle ortaya çıkarak, 'Onlar kültür, sanat, üretemezler.' diyenlerin Konya'ya gelip bakmalarını istiyoruz. Hazreti Mevlana'nın türbesine bakmalarını istiyoruz. Selimiye Camisi'ni görmelerini istiyoruz. Göç yolunda sakatlanan leylekler için kurulan leylek vakıf hanelerini ve binalarımızın en güzel yerlerini süsleyen kuşhaneleri görmelerini istiyoruz. Ama onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar.

Kendi içinde bulundukları çıkmazı, bu milletin değerleriyle kavgalı olma hallerini birtakım iftiralarla kapatmak istiyorlar. Biz bu zihniyetin bu milletin tarihiyle, diniyle, gelenekleriyle ve örfüyle kavgalı olduğunu biliyoruz. Görmek istiyorsan Anadolu'ya çıkarsın ve Anadolu irfanını, hikmetini, birlikte yaşama pratiğini, hoşgörüsünü görürsün. Biz, sanatı ve kültürü siyasetin üstünde bir konu olarak görüyoruz."