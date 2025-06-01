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Neden buluştular? Dilan Polat ve Feyza Altun sosyal medyada gündem oldu

Neden buluştular? Dilan Polat ve Feyza Altun sosyal medyada gündem oldu

Dilan Polat ve Feyza Altun'un buluşması sosyal medyada gündem oldu. Dilan Polat ile Engin Polat çifti tutuklu olduğu dönemde, Feyza Altun'un çifte yönelik ağır eleştirileri ve yorumları olmuştu. Feyza Altun, 'Ölsem aynı masada oturmam' demişti. Dilan Polat ve Feyza Altun neden buluştu?

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Dilan Polat ve Av. Feyza Altun bir araya geldi. Dilan Polat bu buluşmayı "Konuşacak çok şey var Allahım. Çok" ifadeleri ile sosyal medya hesabından duyurdu. Polat, Feyza Altun ile sarıldığı bir fotoğrafa ise "Çok çok yanlış anlamalar" notu düştü. Buluşmaya Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ve Sevim Alan'da katıldı.

Neden buluştular? Dilan Polat ve Feyza Altun sosyal medyada gündem oldu - Resim: 0

Feyza Altun'dan buluşma hakkında açıklama

Feyza Altun, Dilan Polat ile buluşması hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 

Yapılan açıklamada, "Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden ;ailesinden; ve bazı fenomenlerden adıma haraç istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü.

-Ben hak arayışında bulunurken doğrulardan ayrılmam. Eğer benim adımı kullanarak birilerine çökmeye çalışırsanız bunu da ortaya çıkarırım! Ben konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinleyerek olayları öğrendim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları paylaşmaktan geri durmuyorum.

-Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu. Açık çek: benle ilgili duyduğunuz her şeyi ilgili numaradan teyit edebilir. İsmimin kullanılması durumunda mutlaka bize bildin" ifadeleri kullanıldı.

Neden buluştular? Dilan Polat ve Feyza Altun sosyal medyada gündem oldu - Resim: 1

Polat çiftinin "vergi kanununa muhalefet ve sahte fatura düzenleme ve kullanma' suçlarından tutuklu yargılandığı dönemde Feyza Altun'un çifte ağır eleştirileri ve yorumları olmuştu.

"Ölsem aynı masada oturmam" demişti

Televizyon ekranlarına çıkarılıp Dilan Polat dosyası anlattırılan Feyza Altun, “ölsem aynı masada oturmam” demişti. Feyza Altun, Engin Polat için, "Kolundaki saati göstereceğine üretim yaptığın fabrikalarını göster" demişti. 

Neden buluştular? Dilan Polat ve Feyza Altun sosyal medyada gündem oldu - Resim: 2

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