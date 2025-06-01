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Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışın saat 18.00'e kadar etkiliği olacağı aktarıldı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara'da beklenen yağış başladı. Yağış ile birlikte şimşek ve yıldırım da etkili oldu.

Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 0

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