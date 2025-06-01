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Kabine yarın Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Kabine yarın Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye süreci var.

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Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti.

Bu çerçevede, terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve sonrasında silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

Dış politikadaki gelişmeler

Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplatıda ele alınması bekleniyor. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da kabinede ele alınacak.

Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında olacak.

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