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Mehmet Barlas ölümünün ikinci yıldönümünde anıldı

Mehmet Barlas ölümünün ikinci yıldönümünde anıldı

Sabah Gazetesi, başyazarı Mehmet Barlas'ı vefatının ikinci yılında unutmadı. Eşi Canan Barlas, "Gazetecilik mirası ve ilkeli duruşu unutulmayacak" dedi.

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Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının üzerinden 2 yıl geçti. Sabah grubu başyazarını vefatının ikinci yılında unutmadı.

CANAN BARLAS: "GAZETECİLİK MİRASI UNUTULMAYACAK"

Eşi Canan Barlas, Sabah'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Fikirleri nedeniyle çok defa dışlandı fakat doğru bildiğinden şaşmadı. Çok yönlü bir entelektüeldi. Türkiye'nin gündemini ve dünyanın gündemini takip ederdi. Aydın yabancılaşması yaşamadı. 28 Şubat sürecinde adeta demokrasi dersi verdi. Yılmadı. Erdoğan'a destek verdiği için çok eleştirildi. Erdoğan ile eşimin arasında bir dayanışma ruhu vardı. Batı'yla da Doğu'yla da Türk siyasetçisi olarak en iyi mücadele edecek adam olduğunu anladı"

GAZETECİLİK KARİYERİ VE ESERLERİ

1942 Ankara doğumlu Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. TRT'de danışmanlık yaptı, 1968'de Gazeteciler Cemiyeti inceleme ödülünü aldı. Ulusal gazetelerde başyazarlık ve ATV'de haber sunuculuğu yaptı. "Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" ve "Latife Hanım'ın Sırları" dahil 8 kitap yazdı.

Canan Barlas ile evli olan Mehmet Barlas'ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu vardı. Eski Ekonomi ve Ticaret bakanlarından hukukçu Cemil Sait Barlas'ın oğluydu.

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