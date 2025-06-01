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Zelenskiy, Ukrayna heyetini İstanbul barış görüşmelerine katılmak üzere görevlendirdi

Zelenskiy, Ukrayna heyetini İstanbul barış görüşmelerine katılmak üzere görevlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde yarın İstanbul'da düzenlenecek barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini bildirdi.

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Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna savunma ve dışişleri bakanları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri ile toplantı düzenlediğini belirtti.

Ülkesinin bağımsızlığını korumak için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan önce pozisyonları da belirledim." ifadesini kullandı.

İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerinde gündeme getirilmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Birincisi tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesidir. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Sadece liderler temel sorunları çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek."

Rus heyeti de yarın İstanbul'da olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü yaptığı açıklamada, Rus heyetin pazartesi günü İstanbul'da olacağını duyurmuştu.

Peskov, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar" demişti.

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