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Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Arnavutköy'de bir mezarlıkta güvenlik görevlisi tarafından bulunan bebek cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Anadolu Mahallesi Asri Mezarlığı'nda çalışan güvenlik görevlisi, öğle saatlerinde kabrin üstünde bir bebeğin bulunduğunu fark etti.

Görevlinin ihbarının ardından mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen bebeğin en fazla 6 aylık olabileceği belirlendi.

Bebeğin cesedi işlemlerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.​​​​​​​

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