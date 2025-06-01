'Kılıçdaroğlu sistematik saldırı altında' iddiası! Eren Erdem'den dikkat çeken paylaşım

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada sistematik bir saldırı altında olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu da bu iddiayı destekleyen bir açıklama yapmıştı. 37. Dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medyada organize bir şekilde ve ücret karşılığında saldırı yürütüldüğünü iddia etti.

"Bir tweet 20 bin TL, sertse 50 bin TL" diyen Yarkadaş, bu organizasyonun kim tarafından finanse edildiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

37. Dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İtibar suikasti yapan tüm ekipleri biliyoruz"

Erdem'in paylaşımında, "Tüm troll ağlarını, ödeme yapanları; isim isim; “dekontları ve belgeleriyle” biliyoruz. Tüm bu tweetlerin altına “otomatik” yönlendirilen anonim hesaplar üzerinden, itibar suikasti yapan tüm ekipleri biliyoruz. Özellikle daha çok yazsınlar istiyorum. Daha fazla suç işlesinler. Daha çok; hadi gelin troller… Çıkartın başınızı kumdan; gelin; yazın; bol bol." ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 gün önce sosyal medyadan yayınladığı açıklaması büyük yankı uyandırmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, 'sistematik saldırı' iddialarını destekler nitelikteydi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyleydi:

"Sessizlik Sükunetimiz Değil, Sorumluluktur... 20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim.

Ancak o gün bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek aralıksız hareket eden trol hesapları üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum.

"Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum"

Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine karşı tehdit edenleri var, silahla vurmak isteyenler de… Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda.

Sahte sosyal medya hesaplarından, oluşturulan akademisyenlere, iftira ve manipülasyonlarla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri orada saf tutan, bir zamanlar benimle yolda yürürken bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda.

Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar. Oysa biz, bu milletin hakiki parçalarından sapmalardan yürüyoruz. Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate uymak zorundayız. Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim. Ve beni her yerde bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükülmeden, çekinmeden, dimdik bir durmayla dile getirmekten asla geri durmam.

Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara üyeler: Sizden korkan sizden namerttir. Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz.