Gazze’de yardım noktalarına saldırılar: 1 Haftada 49 Ölü, 305 Yaralı

Gazze’de İsrail ordusunun “insani yardım” adı altında kurulan dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda bir haftada 49 kişi hayatını kaybetti, 305’ten fazla kişi yaralandı. Filistin hükümeti, bu merkezlerin siviller için ölüm tuzağına dönüştüğünü belirterek uluslararası toplumdan acil müdahale çağrısı yaptı.

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Gazze’de İsrail ordusunun, “insani yardım” adı altında kurulan yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarında son bir haftada 49 kişi hayatını kaybetti, 305’ten fazla kişi ise yaralandı. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı” tarafından oluşturulan dağıtım bölgelerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, 31 Mayıs’ta Refah’taki bir yardım noktası ile Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresine yapılan saldırılarda 32 kişinin öldüğü ve 232 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. Daha önce aynı bölgelere düzenlenen saldırılarda ise 17 kişi yaşamını yitirmiş, 73 kişi yaralanmıştı.

Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun ve bir Amerikan şirketinin işbirliğiyle kurulan bu dağıtım merkezlerinin siviller için ölüm tuzağına dönüştüğünü ve İsrail’in kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını vurguluyor. Son haftalarda bu tür saldırıların artarak devam ettiği ifade edildi.

Filistin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaparak, güvenli insani koridorların açılması gerektiğini belirtti.