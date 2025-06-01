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Ankaralılar için uyarı geldi: Saat verildi

Ankaralılar için uyarı geldi: Saat verildi

Ankara'da saat 18.00'e kadar sürmesi beklenen yerel sağanak nedeniyle Valilik, su baskını riskine karşı vatandaşları uyardı.

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Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine dayanarak başkentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Valilik, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültüsünün etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

YAĞIŞ SAAT 18.00’E KADAR SÜRECEK

Açıklamada, sağanak yağışın özellikle öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olacağı, yağışların yer yer şiddetli olabileceği bildirildi. Yağışın saat 18.00'e kadar sürmesi öngörülüyor. Vatandaşlardan, hava koşullarına uygun şekilde planlama yapmaları ve mümkünse açık alanlarda uzun süre kalmamaları istendi.

ANİ SEL, DOLU VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Valilik açıklamasında, sadece sağanak değil, yağış anında oluşabilecek diğer risklere de dikkat çekildi.

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