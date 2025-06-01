Gazeteciler Cemiyeti üyesi Mevlüt Işık ölümünün 37. yılında anıldı

Gazeteci Mevlüt Işık, vefatının 37. yılında Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabri başında ailesi, meslektaşları ve Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerinin katılımıyla anıldı. Törende, Nazmi Bilgin’in mesajı okundu, Işık’ın meslek yaşamı anılarla yad edildi.

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Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Mevlüt Işık, vefatının 37. yılında Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Işık’ın ailesi, meslektaşları, yakın dostları ve sevenlerinin yanı sıra Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri ile siyaset dünyasından isimler de katıldı.

Anma programına; Gazeteciler Cemiyeti Mali Sekreteri Ali Topçu, Denetim Kurulu Başkanı Doğan Bulgun, Onur Kurulu üyesi İsmet Orhan, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, gazeteci yeğeni Tarık Işık, aile dostu gazeteci Mehmet Göktürk ve çok sayıda cemiyet üyesi katılım sağladı. Törende, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in mesajı da okundu.

Cemiyet yöneticileri İsmet Orhan, Ali Topçu ve Doğan Bulgun, törene katılarak Mevlüt Işık’a ve ailesine duydukları saygıyı gösterdi. Törende, Işık’ın meslek yaşamına dair anılar paylaşıldı, dualar edildi.