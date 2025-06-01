Barış Yarkadaş’tan sert çıkış: Fikir fahişesi...

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini eleştiren bir gazeteciye ismini vermeden sert sözlerle yanıt verdi. Kişisel ve siyasi ilişkilere mesafeli durduğunu vurgulayan Yarkadaş, “Haddini bilmezsen bildiririm” ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X’te yaptığı yeni paylaşımda, bir gazeteciye yönelik sert ifadeler kullandı. Bugün sabah saatlerinde paylaştığı mesajda Yarkadaş, ismini vermeyeceği muhatabının kendisine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Yarkadaş’ın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bir “fikir fahişesi” sözde yazar, dün geceki konuşmam üzerine aklınca bana tepki göstermiş. Güler geçerdim de gülüp geçmedim! Adını vermeyeceğim çünkü bu kişinin çalıştığı gazete boynumu büküyor. Gazeteye duyduğum saygımdan dolayı ismini yazmayacağım. Ama şunu söylemeden de geçmeyeceğim ki haddini bilsin: Bak canım; Ben oğlumu CHP’li belediyede işe sokmadığım için rahatça konuşabiliyorum. Bak canım; ben oturduğum apartmanın dış cephesini belediyeye boyattırmadığım için rahatça eleştirebiliyorum. Bak canım; ben AK PARTİ’li ve CHP’li belediye başkanına “Başkanım ne zaman buluşuyoruz, ne zaman tanışıyoruz” diye defalarca mesaj atmadığım için kimseye gebe değilim. Haddini bil… Gazetenin adına uygun yaşa.. Haddini bilmezsen bildiririm. Bunu da iyi bil…