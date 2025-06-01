Beşiktaş sezonu galibiyetle bitirdi

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK’yı 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti Mustafa Hekimoğlu (2), Gedson Fernandes ve Joao Mario’nun golleri getirirken, Beşiktaş, Samsunspor'un evinde Kayserispor'u mağlup etmesi sonrası ligi 4. sırada bitirdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK’ya konuk oldu. Grey Beton Bodrum Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-0 kazandı.
Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+1’de Mustafa Hekimoğlu, 27’de Gedson Fernandes ve Joao Mario kaydetti.
Beşiktaş, Samunspor'un Kayserispor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Süper Lig'i 4. sırada bitirdi.
Bodrum FK’nin ise geçen hafta küme düşmesi kesinleşmişti.
Bodrum FK 0 - 4 Beşiktaş
90'Karşılaşma sona erdi. Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.
71'GOL! Joao Mario, penaltıdan topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0 yaptı.
70'Gedson Fernandes, ceza sahasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
60'Sol kanattan kaleciyle karşı karşıya kalan Fredy'nin vuruşu üstten auta gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.
56'İkinci yarıda tempo oldukça düşük.
49'Masuaku'nun soldan içeri çevirdiği topa Rafa Silva estetik bir vuruş denedi ama top üstten auta gitti.
46'İkinci yarıya Beşiktaş başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'GOL! Mustafa Hekimoğlu, topu ağlara gönderdi. Sol kanatta içeri çevrilen topu Mustafa Hekimoğlu, tek vuruşla ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.
35'Beşiktaş, 2 golün ardından baskısını sürdürüyor.
27'GOL! Gedson Fernandes topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.
25'Golün ardından tempo iyice düştü.
12'GOL! Mustafa Hekimoğlu, topu ağlara gönderdi. Muçi sol kanattan topu içeri çevirdi, kaleci Diogo topu kontrol edemedi. Boşta kalan topu Mustafa ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.
11'Sağ kanattan Ege, ceza sahasına girdi ve çaprazdan şutunu çekti. Sağına doğru uzanan Mert, son anda topa müdahale etti.
5'Beşiktaş, karşılaşmaya oldukça baskılı başladı ama henüz net bir pozisyon bulamadı.
1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.
Bodrum FK - Beşiktaş ilk 11'ler
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege, Herelle, Ajeti, Cenk, Ahmet, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa