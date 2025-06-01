Samsunspor'dan unutulmaz geri dönüş! Avrupa Ligi bileti!

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor’u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off biletini aldı.Abone ol
38 haftalık Trendyol Süper Lig maratonu bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Sezonun formda takımlarından Samsunspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Karadeniz temsilcisi, bu galibiyetle beraber Süper Lig'i 3'üncü sırada noktaladı ve doğrudan UEFA Avrupa Ligi Play-Off'una kaldı.
Karşılaşma, 90+5'e kadar konuk takım Kayserispor'un üstünlüğüyle devam ediyordu. Sarı-Kırmızılılar, 46'ncı dakikada Duckens Nazon'un golüyle öne geçmişti.
90+5'te sahneye çıkan Soner Aydoğdu skoru 1-1'e getirirken, 90+8'de Arbnor Muja Samsunspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Samsunspor son derece kritik haftada hanesine bir 3 puan daha yazdırdı ve 64 puanla ligi 3'üncü sırada bitirdi.
Sergej Jakirovic ile çıkış yakalayan Kayserispor, Süper Lig'de sezonu 45 puanla 13'üncü sırada tamamladı.
Samsunspor'da galibiyet sonrası büyük sevinç yaşandı. Oyuncular, teknik heyet, gözyaşlarını tutamadı.