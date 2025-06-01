Sadık Albayrak: Türkiye, Filistin’i terk edemez

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı’nda “Filistin İçin Sessiz Kalma” adıyla 24 saatlik bir program düzenledi. Etkinliğe katılan gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Gazze'nin tarihsel önemine vurgu yaparken, Türkiye’nin Filistin davasından vazgeçmemesi gerektiğini ifade etti ve Şam’da yaşadığı bir anıyı da paylaştı.

Abone ol

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), İsrail'in Filistin'de uyguladığı etnik ve dini soykırımı protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda 24 saat sürecek "Filistin İçin Sessiz Kalma" programı düzenledi.

Gazeteci- Yazar Sadık Albayrak, ortak canlı yayın programına konuk oldu. Gazze'nin tarihsel önemini anlatan Albayrak, "Kudüs Şerif sancağı şu anda bombardıman altında. Bu sancağa baktığınız zaman karşınıza 30-40 tane medrese çıkıyor. Gazze kazası var. Şu an İsrail'in bombardımanı altında. Orada 3 tane medrese vardı. Cami-i Kebir Medresesi. Bugün o medrese nerede? Onların haklarını kim savunacak? İşte elbette Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin cumhuriyetten önce icra edilen medreselerin bir uzantısıdır." dedi.

ŞAM ANISINI ANLATTI

Mütefekkir Albayrak, Şam'da Kudüs Fatih'i Selahaddin Eyyubi'nin türbesine yaptığı ziyareti ve buradaki bir anısını paylaştı. Albayrak, "Hanımla konuştuk Şam'a gidelim, Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin yakınlarında bir ev alalım. Hanımla Şam'daki o türbeye gittik, baktık ki yanında da 3 tane Osmanlı subayının ismi var şehit olmuşlar. Bir tanesinin ismi Sadık Bey. Dedim ki: 'Benim adaşım da burada o zaman benim için mübarek yerler buralar. Sykes-Picot diye bir anlaşma var. Fransız ve İngilizler bir araya geldiler ve Osmanlı'yı parçaladılar. Filistin şöyle olacak, Kudüs, Suriye böyle olacak... 1950'lere kadar Kût'ül-Amâre Zaferi kutlanmıyordu. Kaç kişi biliyordu Kût'ül-Amâre'yi? Niye, çünkü İngilizleri biz orada mağlup etmişiz, esir almışız." İfadelerini kullandı.

"HERKES TERK ETSE BİZ TERK ETMEYİZ"

Sadık Albayrak, "Türkiye'nin Gazze ve Filistin üzerinden elini çekmemesi gerekir. Herkes terk eder ama biz oraları terk edemeyiz. Şu anda 'Filistin' diye bir devlet var. Başındaki o Abbas'ın niye sesi çıkmıyor? Türkiye'ye geldi, Meclis'te konuşturdular. 'Gazze'ye gideceğim' dedi. Ne oldu, gitti mi? Bu işleri halletmek için mangal gibi yürek lazım mangal gibi" dedi.