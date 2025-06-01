Eren Erdem’den dikkat Nevşin Mengü paylaşımı: Nevşin FONGÜ...

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda gazeteci Nevşin Mengü'nün fonlandığını ima ederek, bu konuda kendisine mesaj atılmamasını istedi. “Nevşin FONGÜ” ifadesiyle dikkat çeken paylaşım sosyal medyada gündem olurken, Mengü cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Abone ol

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gazeteci Nevşin Mengü hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdem, Mengü’nün fonlandığını ima ederek, takipçilerine bu konuyla ilgili mesaj göndermemeleri çağrısında bulundu.

Paylaşımında “Lütfen bana ‘Nevşin FONGÜ’ ile ilgili mesaj atmayın. FON’u, bizi aşar. Ne yazsa, ne dese; kelle koysa yeridir” ifadelerini kullanan Erdem'in söz konusu açıklaması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Mengü cephesinden henüz herhangi bir yanıt gelmedi.

İşte Eren Erdem'in o paylaşımı: