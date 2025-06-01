Antalya açıklarında korkutan deprem

AFAD’ın açıklamasına göre, saat 20.31’de Antalya’nın Alanya ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12,75 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

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Antalya Alanya'da Akdeniz kıyısında saat 20.31 sularında 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.