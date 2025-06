Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Bir yıldız daha ayrıldı

Fenerbahçe’nin Fransız oyuncusu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Maximin, zorluklara rağmen sahada elinden gelenin en iyisini verdiğini belirterek taraftarlara teşekkür etti

Abone ol

Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

28 yaşındaki oyuncu, ''Yıl boyunca tüm sevgi ve desteğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az. Futbol dışında sorunları olan güzel ama zor bir deneyimdi ama şimdi her şey yolunda tanrıya şükür. Bu zorluklara rağmen sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve bana her gün verdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım. Fenerbahçe kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.

Maximin geçtiğimiz yaz Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılmıştı.

Bu sezon sarı-lacivertli ekiple 31 maça çıkan Fransız forvet; 4 gol, 4 asist kaydetti.