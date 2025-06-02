BIST 9.020
DOLAR 39,25
EURO 44,73
ALTIN 4.196,08
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti Van Milletvekili Dindar trafik kazasında yaralandı

DEM Parti Van Milletvekili Dindar trafik kazasında yaralandı

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri’de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri’ye gelirken trafik kazası geçirdi. Dindar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Kaza, saat 18.00 sıralarında Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Topaklı ve Kalaba beldesi yakınlarındaki Çalılıgedik mevkisinde meydana geldi. DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar yönetimindeki 06 ER 940 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milletvekili Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. DEM Partili Dindar’ın Kayseri’de oynanan TFF 2’nci Lig play- off mücadelesi için Ankara’dan Kayseri’ye geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi açıklama yaptı

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar’ın Kayseri’de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri’ye gelirken trafik kazası geçirmesinin ardından DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, Kayseri Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Milletvekili Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Dilekçi, "Milletvekilimiz Ankara'dan Vanspor- Batman Petrolspor maçını izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. Belinde bir incinme yaşanıyor. Şu an durumu iyi. İnşallah bir an önce taburcu olur" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Scooter kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Scooter kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Dev bankadan bomba dolar yorumu: Önümüzdeki yıl...
Dev bankadan bomba dolar yorumu: Önümüzdeki yıl...
Silah bırakması beklenen terör örgütü savaşa hazırlanıyor! 'Sadece oyalıyorlar'
Silah bırakması beklenen terör örgütü savaşa hazırlanıyor! 'Sadece oyalıyorlar'
Hatay'da midibüs devrildi: 25 tarım işçisi yaralandı
Hatay'da midibüs devrildi: 25 tarım işçisi yaralandı
Cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü
Cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü
52 ilde dev operasyon! Ali Yerlikaya duyurdu 423 şüpheliden 145'i tutuklandı
52 ilde dev operasyon! Ali Yerlikaya duyurdu 423 şüpheliden 145'i tutuklandı
Elon Musk eteğindeki taşları döktü Trump'a dokundurdu: Hayal kırıklığına uğradım
Elon Musk eteğindeki taşları döktü Trump'a dokundurdu: Hayal kırıklığına uğradım
Sinop’ta hastane acil serviste patlama: 1 hemşire yaralandı
Sinop’ta hastane acil serviste patlama: 1 hemşire yaralandı
Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki
Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki
Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 5 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 5 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev çöktü, hasar gören 3 ev boşaltıldı
Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev çöktü, hasar gören 3 ev boşaltıldı
Vali Gül’den sosyal medya linçlerine tepki: Adaletin yeri mahkeme salonudur
Vali Gül’den sosyal medya linçlerine tepki: Adaletin yeri mahkeme salonudur