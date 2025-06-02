Scooter kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda

Scooter'larla ilgili yeni bir düzenlemenin yolda olduğu öğrenildi. Kuralsızlıklar nedeniyle yaşanan sorunlar tepki çekince Meclis duruma el arttı. Buna göre scooter'lar için plaka ve sigorta konusu gündemde. İşte detaylar...

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Scooter'lar sadece caddede, sokakta değil, çocuk parkında ve kaldırımda da kullanılıyor. Ancak bazılarının ters yönden gelmesi bazılarının da kırmızı ışıkta geçmesi gibi kuralsızlıklar scooter'lara yönelik tepkiyi artırmıştı. Son olarak Meclis duruma el attı. Yakında sıkı bir denetim geleceği öğrenildi.

Show Haber'de yer alan habere göre; caddede, sokakta, sahilde, parkta hatta kaldırımda scooter'lar her yerde görülebiliyor. Ancak herkes kuralsızlıktan şikayetçi ama artık scooter'lara da çeki düzen gelecek.

Türkiye'de yaklaşık 100.000'e yakın scooter bulunuyor. Elektrikli scooter kullanıcı sayısı da 8 milyon. Scooter'larla ilgili yeni bir yasa da gündemde.

Plakasız olan scooter'lara plaka

yasanın en önemli maddelerinden biri artık plakasız olan scooter'lara plaka takılması. Milyonları ilgilendiren düzenleme TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Bu hafta genel kurula gelecek.

Scooter'larla ilgili en çok şikayet trafikte yapılan hatalardı. Ters yöne girme ya da kırmızı ışıkta geçme gibi. İşte plaka takılması ile birlikte artık bu hataların da bir nebze önüne geçilmiş olacak. Çünkü o plaka sahiplerine ceza yazılabilecek.

Sigorta yapılmalı

Öte yandan scooter'lara şu an şirketler sigorta yapmıyor. Kaza giderleri cepten ödeniyor. Yasayla birlikte bu sorunun da çözüleceği kaydedildi.