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Annesi kızının yanında öyle şeyler yaptı ki! Ağlamaktan nefessiz kaldı

Annesi kızının yanında öyle şeyler yaptı ki! Ağlamaktan nefessiz kaldı

Eşi ile boşanma aşamasında olan bir kadının çocuğuna yaptıkları kan dondurdu. Çocuğun yanında ilginç hareketler yapan ve parmaklarını ısıran kadının görüntüleri dehşete düşürdü. Küçük çocuğun ise ağlamaktan nefessiz kaldığı görüntüler herkesi kahretti. İşte dehşete düşüren anlar...

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dehşete düşürdü. Eşi ile boşanma aşamasında olan bir babanın çektiği görüntüler adeta kan dondurdu. Çocuğunun yanında korkutucu hareketler yapan kadın saniye saniye kaydedildi. Akılalmaz görüntülere tepki yağdı.

Çocuk babaya teslim edildi

Magazin Burada'nın haberine göre; boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuğunu Bodrum’a davet eden A.U karşı karşıya kaldığı manzara karşısında dehşete düştü. Güvenlik kamerasında fark ettiği görüntülerin ardından eşini takibe alan A.U., ürkütücü görüntülerle yüz yüze gelirken, bipolar bozukluğu olduğu iddia edilen anne hakkında uzaklaştırma kararı alınarak çocuğun babaya teslim edildiği öğrenildi.

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