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Vatan Partisi özel kalem müdür yardımcısı intihara kalkıştı

Vatan Partisi özel kalem müdür yardımcısı intihara kalkıştı

Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan Balkan, hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre İstanbul Taksim'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan silahla intihar girişiminde bulundu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saat 19.41 sıralarında yapılan ihbar üzerine olay yerine hızlı şekilde intikal eden polis ekipleri, Balkan’ı evinin tuvaletinde ağır yaralı halde buldu.

Vatan Partisi özel kalem müdür yardımcısı intihara kalkıştı - Resim: 0TUVALETTE SİLAHLA İNTİHARA TEŞEBBÜS
Oğuzhan Balkan’ın, silahla kendine ateş ettiği tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Balkan, hayati tehlikesi devam etmekle birlikte bilinci kapalı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İntihar girişiminin ardından olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütürken, Balkan’ın intihar girişiminde bulunma nedenine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Olay sonrası Vatan Partisi cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmezken, siyasi çevreler ve kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

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