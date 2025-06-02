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Bayram öncesi son kabine toplanıyor! Gündem yoğun işte başlıklar

Bayram öncesi son kabine toplanıyor! Gündem yoğun işte başlıklar

Kurban Bayramı yaklaşırken gözler Beştepe’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de güvenlikten dış politikaya, bayram tedbirlerinden diplomatik gelişmelere kadar birçok kritik başlık ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kurban Bayramı öncesindeki son toplantısını bugün Beştepe'de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, hem yurt içi güvenlik hem de dış politikadaki sıcak gelişmeler masada olacak.

"Terörsüz Türkiye"

Toplantının ana gündem maddesini, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen operasyonlar ve bu sürecin sahadaki yansımaları oluşturacak. Bölgelerden iletilen güncel güvenlik raporlarının kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.

Dış politika başlığı altında ise Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında sürdürdüğü diplomatik temasların son durumu değerlendirilecek. İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları da toplantının önemli gündemlerinden biri olacak.

Ülke genelinde alınacak trafik, ulaşım ve güvenlik önlemleri

Kabine, ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde alınacak trafik, ulaşım ve güvenlik önlemlerini de ele alacak. Tatil sürecinde yoğunluk yaşanması beklenen bölgelerde uygulanacak tedbirler ve kamu hizmetlerinin işleyişine dair gözden geçirmeler yapılması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ekranlar karşısında açıklamalarda bulunacak.

Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplatıda ele alınması bekleniyor. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da kabinede ele alınacak.

Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında olacak.

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