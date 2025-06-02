İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı, birinin 113 suç kaydı çıktı

Şişli ve Bağcılar'da girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları, Beyoğlu'nda da ikamete zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 3 kadın şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, müşteki Y.K. 27 Mart'ta Şişli Halaskargazi Mahallesi Vali Konağı Caddesi'ndeki ikametinde bulunan kasadan 10 bin avro ve 8 bin dolar ile yaklaşık 2 milyon 693 bin lira değerinde çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, polise şikayetçi oldu.

Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi Havyar Sokak'ta ikamet eden S.Ç. de 2 Mayıs'ta polise giderek evine girildiğini, herhangi bir eşyasının çalınmadığını ancak yaklaşık 3 bin liralık maddi zarara uğradığını ifade etti.

Bağcılar Göztepe Batışehir Caddesi'nde ikamet eden N.S. ise 13 Mayıs'ta polise yaptığı şikayette, yaklaşık 1 milyon 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını bildirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, üç olayla bağlantılı oldukları belirlenen E.U. (25), Y.Ç. (33) ve S.G. (27) isimli 3 şüpheli tespit edildi.

Kadınlardan birinin 113 suç kaydı ve 2 suçtan araması çıktı

Ekiplerce Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamada, 113 suç kaydı bulunan E.U'nun 2 suçtan da arandığı, S.G'nin 22, Y.Ç'nin de 21 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Mayıs'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.