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İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı, birinin 113 suç kaydı çıktı

İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı, birinin 113 suç kaydı çıktı

Şişli ve Bağcılar'da girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları, Beyoğlu'nda da ikamete zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 3 kadın şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, müşteki Y.K. 27 Mart'ta Şişli Halaskargazi Mahallesi Vali Konağı Caddesi'ndeki ikametinde bulunan kasadan 10 bin avro ve 8 bin dolar ile yaklaşık 2 milyon 693 bin lira değerinde çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, polise şikayetçi oldu.

Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi Havyar Sokak'ta ikamet eden S.Ç. de 2 Mayıs'ta polise giderek evine girildiğini, herhangi bir eşyasının çalınmadığını ancak yaklaşık 3 bin liralık maddi zarara uğradığını ifade etti.

Bağcılar Göztepe Batışehir Caddesi'nde ikamet eden N.S. ise 13 Mayıs'ta polise yaptığı şikayette, yaklaşık 1 milyon 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını bildirdi.

İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı, birinin 113 suç kaydı çıktı - Resim: 0

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, üç olayla bağlantılı oldukları belirlenen E.U. (25), Y.Ç. (33) ve S.G. (27) isimli 3 şüpheli tespit edildi.

İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı, birinin 113 suç kaydı çıktı - Resim: 1

Kadınlardan birinin 113 suç kaydı ve 2 suçtan araması çıktı

Ekiplerce Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamada, 113 suç kaydı bulunan E.U'nun 2 suçtan da arandığı, S.G'nin 22, Y.Ç'nin de 21 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Mayıs'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı, birinin 113 suç kaydı çıktı - Resim: 2

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