Vodafone, "5G SA" altyapısı üzerinde VoNR teknolojisinin testini başarıyla tamamladı

Vodafone Türkiye, 5G Standalone (SA) altyapısı üzerinde Voice over New Radio (VoNR) teknolojisinin testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, 5G SA destekli VoNR teknolojisini merkez laboratuvarlarında başarıyla test ederek, insanların birbirine daha net, güvenilir ve gerçek zamanlı bağlanabildiği bir iletişim ortamına da destek oldu.

VoNR, geleneksel ses hizmetlerinin aksine, LTE gibi eski teknolojilere ihtiyaç duymadan doğrudan '5G SA' ağı üzerinden yüksek tanımlı ses görüşmeleri yapılmasına olanak tanıyor.

Teknoloji gecikmeleri azaltıyor, arama kurulum sürelerini hızlandırıyor ve yoğun trafik altındaki ortamlarda dahi yüksek ses kalitesi sağlıyor. Vodafone Türkiye, gerçekleştirilen başarılı testle uçtan uca 5G mimarisine geçişe hazır olduğunu gösteriyor.

5G'nin sağladığı yüksek hız ve güvenilir bağlantı sayesinde, VoNR kullanıcıların hem günlük hem de iş hayatında daha kesintisiz ve entegre bir iletişim deneyimi yaşamalarına katkı sağlıyor.

'Bu teknoloji insanların daha bağlantılı bir yaşam sürmesini mümkün kılıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, geleceğin ağının sadece hızla değil, insanların birbirine anında, net ve güvenilir şekilde bağlanmasıyla anlam kazandığını belirtti.

Lopez, 5G SA VoNR ile yaptıkları bu testin, 5G yolculuklarının önemli bir yapı taşı olduğunu ve tamamen 5G tabanlı bir iletişim platformu oluşturma hedeflerinin parçası olduğunu aktardı.

Amaçlarının, müşterilerine yalnızca bağlantı değil, entegre ve bütünsel bir dijital yaşam deneyimi sunmak olduğunu vurgulayan Lopez, 'İster kalabalık bir konserde yapılan yüksek kaliteli bir sesli görüşme ister artırılmış ya da sanal gerçeklik uygulamalarında anlık sesli yönlendirmeler olsun, bu teknoloji insanların daha anlamlı, daha bağlantılı bir yaşam sürmesini mümkün kılıyor.' ifadelerini kullandı.