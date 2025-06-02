BIST 8.969
DOLAR 39,20
EURO 44,80
ALTIN 4.226,86
HABER /  GÜNCEL

MİT Başkanı Kalın'dan Hamas yetkilisiyle telefon görüşmesi

MİT Başkanı Kalın'dan Hamas yetkilisiyle telefon görüşmesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefon görüşmesinde, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı.

Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile yürüttüğü çabalara değinilen görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altı çizilerek, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar ele alındı.

Telefon görüşmesinde, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı ve Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Bu yöntem amputasyon hastalarına umut oldu
Bu yöntem amputasyon hastalarına umut oldu
Bayram öncesi son kabine toplanıyor! Gündem yoğun işte başlıklar
Bayram öncesi son kabine toplanıyor! Gündem yoğun işte başlıklar
Partiye katılmak istedi kapıdan kovuldu dendi! Nusret'ten şaşırtan iddiaya cevap
Partiye katılmak istedi kapıdan kovuldu dendi! Nusret'ten şaşırtan iddiaya cevap
Annesi kızının yanında öyle şeyler yaptı ki! Ağlamaktan nefessiz kaldı
Annesi kızının yanında öyle şeyler yaptı ki! Ağlamaktan nefessiz kaldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefonda görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefonda görüştü
Vatan Partisi özel kalem müdür yardımcısı intihara kalkıştı
Vatan Partisi özel kalem müdür yardımcısı intihara kalkıştı
DEM Parti Van Milletvekili Dindar trafik kazasında yaralandı
DEM Parti Van Milletvekili Dindar trafik kazasında yaralandı
Scooter kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Scooter kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Dev bankadan bomba dolar yorumu: Önümüzdeki yıl...
Dev bankadan bomba dolar yorumu: Önümüzdeki yıl...
Silah bırakması beklenen terör örgütü savaşa hazırlanıyor! 'Sadece oyalıyorlar'
Silah bırakması beklenen terör örgütü savaşa hazırlanıyor! 'Sadece oyalıyorlar'
Hatay'da midibüs devrildi: 25 tarım işçisi yaralandı
Hatay'da midibüs devrildi: 25 tarım işçisi yaralandı