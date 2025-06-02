Sabri Ülker Vakfı, TDD işbirliğiyle "6 Haziran Diyetisyenler Günü" programı düzenledi

Sabri Ülker Vakfı, sağlık ve beslenme okur yazarlığının güçlendirilmesi ve hekim-diyetisyen işbirliğinin toplum sağlığına olumlu etkilerini göstermek amacıyla '6 Haziran Diyetisyenler Günü' programı gerçekleştirdi.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bilimsel bilgiyi topluma yayma misyonuyla çalışmalarını 15 yıldır sürdüren Sabri Ülker Vakfı, Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) ile 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla ortak bir etkinlik gerçekleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikle, toplum sağlığının geliştirilmesinde diyetisyenlerin rolüne daha fazla önem verilmesi, meslekler arası işbirliğinin teşvik edilmesi ve bilimsel bilgi paylaşımının desteklenmesi amaçlandı.

Diyetisyenler, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler ve bakanlık yetkililerini bir araya getiren etkinlikte, diyetisyenlerin sağlık sistemindeki yeri ve multidisipliner çalışma gerekliliği, sağlık ve beslenme okuryazarlığının güçlendirilmesi için iletişim odaklı yaklaşımlar, hekim-diyetisyen işbirliğinin topluma sağladığı faydalar masaya yatırıldı.

- 'Sağlıklı beslenme kültürünü yaymak için önemli bir adım'

Açıklamada, etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, vakfı olarak toplum sağlığını korumayı ve sağlıklı yaşam konusunda bilimsel temellere dayanan farkındalık oluşturmayı, öncelikli hedefleri arasında gördüklerini belirtti.

Bu programın, sağlıklı beslenme kültürünü toplum genelinde yaygınlaştırmaya yönelik önemli bir adım olduğuna değinen İçöz, 'Sabri Ülker Vakfı'nda, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine yönelik katkılarına büyük önem verdiğimiz diyetisyenlerle işbirliğimizin, toplum sağlığının korunmasında kritik önem taşıdığını görüyoruz. Bu işbirliği, sağlık, gıda ve beslenme alanındaki doğru bilgiyi topluma ulaştırma görevini yerine getirirken bizlere de güç veriyor.' ifadelerini kullandı.

İçöz, bireylerin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasına ve hastalıkların önlenmesine rehberlik eden diyetisyenlerin, toplumsal refaha katkısının daha görünür hale gelmesi gerektiğini düşündüklerini, bu tür etkinliklerle mesleki dayanışmanın, bilimsel iletişimin ve kanıta dayalı yaklaşımların önemini vurguladıklarını aktardı.

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel ise etkinliğin, meslekler arası işbirliğinin ve dayanışmanın önemini vurgulamak için fırsat oluşturduğunu, beslenme iletişimi ve okuryazarlığını geliştirecek bir program geliştirmenin çok kıymetli olacağını ifade etti.