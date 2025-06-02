4 yıl önce işlenen cinayet! Kazada öldü denilmişti işin aslı başka çıktı
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişinin 4 yıl önce öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kuskan Mahallesi'nde 20 Aralık 2021'de ilk anda traktör kazasında öldüğü değerlendirilen kişinin vücudunda 2 ateşli silaha ait mermi girişi tespit edilmesi üzerine Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucunda olayın cinayet olduğunu tespit edildi.
Güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal bulgular ve tanık ifadeleri doğrultusunda kimliği tespit edilen 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.